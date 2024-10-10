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Росгвардейцы задержали мужчину, вернувшегося в магазин после совершённого хищения

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к хищению одежды из торгового центра.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги к охраняемому торговому объекту. Работники магазина указали на мужчину, который мог совершить имущественное преступление. Стражи правопорядка задержали 49-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, ранее судимый мужчина выбрал в одном из отделов футболку, брюки и спортивный костюм. В примерочной он сложил вещи в пакет и прошёл мимо кассы, не оплатив товар. Когда злоумышленник вернулся в магазин, его узнали работники и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
10/10/2024
Происшествия
Прокопьевск
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