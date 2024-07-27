Росгвардейцы задержали нарушительницу общественного порядка в медицинском учреждении

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте и задержал дебоширку, которая пыталась напасть на медработников.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городское медицинское учреждение. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 49-летнюю агрессивную женщину, которая нарушала общественный порядок.

По предварительной информации, новокузнечанку доставили в местную больницу, где гражданка начала агрессивно себя вести. Женщина якобы из-за непонравившихся услуг начала оскорблять медицинских работников, после чего попыталась напасть на одного из врачей. Для пресечения противоправных действий работники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушительницу сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия