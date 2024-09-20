Росгвардейцы задержали нарушителя правопорядка на территории учебного заведения

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия горожанина, который нарушал общественный порядок на территории колледжа.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городскому образовательному учреждению. На месте стражи правопорядка обнаружили молодого человека, который намеревался пройти внутрь колледжа в нетрезвом состоянии. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 21-летнего новокузнечанина.

По предварительной информации, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности гражданин после употребления спиртного пришел к местному колледжу. Работник учреждения не пропустил новокузнечанина, в результате чего молодой человек начал нарушать порядок и конфликтовать. Для пресечения противоправных действий персонал учреждения воспользовался кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия