Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали нарушителя правопорядка на территории учебного заведения

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия горожанина, который нарушал общественный порядок на территории колледжа.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городскому образовательному учреждению. На месте стражи правопорядка обнаружили молодого человека, который намеревался пройти внутрь колледжа в нетрезвом состоянии. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 21-летнего новокузнечанина.

По предварительной информации, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности гражданин после употребления спиртного пришел к местному колледжу. Работник учреждения не пропустил новокузнечанина, в результате чего молодой человек начал нарушать порядок и конфликтовать. Для пресечения противоправных действий персонал учреждения воспользовался кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/09/2024
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus