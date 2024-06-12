Росгвардейцы задержали новокузнечанина, который напал на приятельницу со сковородой

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который может быть причастен к причинению телесных повреждений своей 42-летней возлюбленной.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении горожанки к одному из многоквартирных домов. На месте происшествия росгвардейцы задержали 45-летнего хозяина жилища, от которого могла пострадать находящаяся в квартире женщина.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья между гостьей и хозяином жилища возник словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес удар женщине сковородой по голове. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Фото: Росгвардия