Росгвардейцы задержали новокузнечанина, который причинил вред здоровью посетителю бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который на фоне злоупотребления спиртными напитками избил посетителя бара.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских питейных заведений на улице Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 37-летнего посетителя со следами побоев. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду скорой медицинской помощи и задержали предполагаемого виновника, которым оказался 28-летний новокузнечанин с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у задержанного мужчины возник словесный конфликт с незнакомым посетителем. В результате подозреваемый несколько раз ударил горожанина. В ходе потасовки потерпевший не удержался и упал на пол, повредив руку. Работники бара для пресечения противоправных действий нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован с подозрением на перелом руки в медицинское учреждение.

Фото: Росгвардия