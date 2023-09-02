Росгвардейцы задержали похитителя 14 упаковок сыра

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый супермаркет на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 36-летнего жителя Полысаево. Мужчина пытался вынести из торговой точки неоплаченный товар.



По предварительной информации, подозрительного покупателя заметили работники магазина, которые нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Злоумышленник сложил в пакет 14 упаковок сыра на сумму более 1 400 рублей и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Продукты он намеревался сбыть. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.



Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия