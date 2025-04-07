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Росгвардейцы задержали похитителя 18 упаковок сыра

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии предотвратил хищение товара на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый супермаркет на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 50-летнего местного жителя, который пытался вынести из торговой точки неоплаченный товар. Подозрительного покупателя заметили бдительные работники магазина, которые нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

По предварительной информации, злоумышленник сложил под верхнюю одежду 18 упаковок сыра стоимостью около 3 000 рублей и попытался пройти мимо кассовой зоны. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого гражданина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/04/2025
Происшествия
Кемерово

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