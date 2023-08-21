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Росгвардейцы задержали похитителя алкоголя и шоколада из популярного супермаркета

 В городе Калтан экипаж Осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника за кражу товара из супермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 23-летнего местного жителя. Росгвардейцы выяснили, что молодой человек находится в розыске.

 По предварительной информации, ранее горожанин похитил из торговой точки около 30 плиток шоколада и бутылку коньяка на сумму более 4 000 рублей. Когда злоумышленник вернулся в супермаркет, работники нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
21/08/2023
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