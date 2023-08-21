Росгвардейцы задержали похитителя алкоголя и шоколада из популярного супермаркета

В городе Калтан экипаж Осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника за кражу товара из супермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 23-летнего местного жителя. Росгвардейцы выяснили, что молодой человек находится в розыске.

По предварительной информации, ранее горожанин похитил из торговой точки около 30 плиток шоколада и бутылку коньяка на сумму более 4 000 рублей. Когда злоумышленник вернулся в супермаркет, работники нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия