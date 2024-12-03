Росгвардейцы задержали похитителя армянского напитка из торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя при попытке выйти из сетевого супермаркета с неоплаченной алкогольной продукцией.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к супермаркету на проспекте Советском. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого похитителя товара. Им оказался 33-летний местный житель.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков ранее судимый злоумышленник пришел в торговую точку за дополнительной порцией алкоголя. Кемеровчанин спрятал бутылку коньяка стоимостью около 2 500 рублей под верхнюю одежду и попытался пронести товар мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали похитителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия