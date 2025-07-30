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Росгвардейцы задержали похитителя более 20 упаковок деликатесов из городского гипермаркета

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника при попытке хищения сыра и колбасы из торговой точки.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет по улице Транспортной. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 19-летнего местного жителя, при досмотре у которого были обнаружены неоплаченные товары.

По предварительной информации, посетитель магазина сложил в свою сумку 24 упаковки колбасы и сыра. С неоплаченным товаром злоумышленник направился к выходу мимо кассовой зоны. Работники магазина заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
30/07/2025
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