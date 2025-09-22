Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы задержали похитителя кофе и сгущенки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пресек хищение и задержал злоумышленника, попытавшегося скрыться из гипермаркета с товаром без оплаты.

В вечернее время росгвардейцы прибыли к торговой точке на Кузнецком проспекте, откуда поступил сигнал тревоги. На месте противоправных действий стражи правопорядка задержали 35-летнего местного жителя. У гражданина был обнаружен неоплаченный товар.

По предварительной информации, мужчина, находясь в торговом зале, сложил под одежду пачку растворимого кофе и 3 банки сгущенного молока на сумму около 3 500 рублей. С товаром кемеровчанин прошел мимо кассовой зоны без оплаты и направился на выход. Работники гипермаркета обнаружили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. 

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

 

