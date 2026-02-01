Росгвардейцы задержали похитителя спиртного из сетевого гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал посетителя сетевого гипермаркета, который пытался покинуть торговую точку с неоплаченным алкоголем.

В вечернее время сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу «тревога» на торговый объект, расположенный на проспекте Кузнецком. Работники магазина указали на мужчину, у которого был обнаружен неоплаченный товар. Для проверки личности нарушитель был задержан.

По предварительной информации, 40-летний гражданин пришёл в гипермаркет, где сложил в свой пакет четыре бутылки виски и две бутылки пива на сумму около 4 000 рублей, оплатив при этом на кассе лишь гель для душа, после чего попытался покинуть торговую точку. Противоправные действия были выявлены работниками магазина по камерам видеонаблюдения, после чего персонал нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечёт ответственность, вплоть до уголовной.

Фото: Росгвардия