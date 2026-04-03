Росгвардейцы задержали похитителя товара из гипермаркета на сумму около 45 000 рублей

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Краснодара при попытке скрыться из торговой точки с неоплаченными пакетами товара.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому торговому объекту на проспекте Ленинградский. На указанном адресе персонал магазина указал на мужчину, который был остановлен с пакетами неоплаченного товара. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 37-летнего жителя Краснодара.

По предварительной информации, в гипермаркете мужчина взял продуктовую тележку, поставил в него три пакета, которые стал наполнять различным товаром, среди которого продукты питания, средства личной гигиены и косметика. Задержанный проследовал с тележкой товаров на сумму около 45 000 рублей мимо кассовой зоны без оплаты, после чего попытался скрыться. Работники заметили противоправные действия и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечёт ответственность, вплоть до уголовной. 

Фото: Росгвардия

03/04/2026
