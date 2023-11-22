Росгвардейцы задержали похитителя товара из строительного гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с неоплаченным товаром в гипермаркете.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый строительный гипермаркет на проспект Ленинградский. На указанном адресе стражи правопорядка задержали подозреваемого в попытке хищения товара. Им оказался 40-летний местный житель.

По предварительной информации, посетитель гипермаркета на кассе самообслуживания решил сэкономить на товаре. Мужчина оплатил часть продукции и попытался выйти из магазина с неоплаченной рулонной шторой стоимостью около 2 000 рублей. Работники заметили противоправные действия и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия