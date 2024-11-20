Росгвардейцы задержали похитителя товара из строительного магазина

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого похитителя имущества из строительного гипермаркета на сумму около 15 000 рублей.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улице Карболитовской. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника, который пытался скрыться с неоплаченным товаром. Им оказался 48-летний житель кемеровского округа.

По предварительной информации, ранее судимый мужчина в торговом зале сложил в свой пакет более 10 пар строительных перчаток, сетевой перфоратор и другой товар на сумму 14 512 рублей. Работники заметили, как мужчина прошел мимо кассовой зоны без оплаты, и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Фото: Росгвардия