Росгвардейцы задержали предполагаемого обидчика, напавшего на юргинку

В городе Юрга экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого местного жителя, нанесшего физический урон своей возлюбленной в присутствии приятелей.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о необходимой помощи 32-летней жительнице многоквартирного дома на улице Московской. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника, на которого указала потерпевшая для выяснения обстоятельств. Им оказался 30-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, во время застолья в компании между сожителями возник словесный конфликт. На фоне ссоры мужчина нанес удар по лицу гражданки, после чего одна из знакомых сообщила о противоправных действиях правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия