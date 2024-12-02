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Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника избиения гостя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который, предположительно, причастен к причинению травм знакомому на почве ревности.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в многоквартирном доме на улице Климасенко. На лестничной площадке они обнаружили потерпевшего с признаками физического насилия и задержали 31-летнего предполагаемого виновника.

По предварительной информации, 36-летний потерпевший находился в гостях у задержанного, где они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт на фоне ревности, в результате которого хозяин выволок гостя из квартиры и нанес ему несколько ударов по голове. После происшествия задержанный самостоятельно обратился в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия, в том числе на поиск пропавших граждан. Важным элементом данной работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/12/2024
Происшествия
Новокузнецк
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