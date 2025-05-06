Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, напавшего на свою возлюбленную

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии оперативно вмешались в ситуацию, предотвратив дальнейшее насилие в отношении 49-летней горожанки со стороны её сожителя.

Вечером, получив вызов о совершении противоправных действий, сотрудники Росгвардии направились к жилому дому на улице Доз. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили горожанку, которая сообщила о случившемся инциденте. В ходе проверки обстоятельств был задержан 50-летний предполагаемый виновник в нанесении побоев с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, конфликт между парой разгорелся во время распития спиртных напитков. В ходе возникшей перепалки ранее судимый мужчина мог нанести своей сожительнице несколько ударов руками по голове и лицу. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия