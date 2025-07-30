Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в хищении украшения у бывшей супруги при помощи угроз

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который может быть причастен к хищению имущества бывшей супруги при помощи угроз физической расправой.

В вечернее время к правоохранителям обратилась кемеровчанка, сообщившая о совершении противоправных действий в ее адрес. По предварительной информации, мужчина пришёл к бывшей супруге, где между ними произошла ссора. Мужчина, по словам заявительницы, стал угрожать ей физической расправой при помощи кухонного ножа и потребовал передать золотое кольцо. Испугавшись, женщина отдала украшение, после чего злоумышленник скрылся.

На место незамедлительно был направлен экипаж Росгвардии. В ходе поисков на улице Халтурина стражи правопорядка задержали мужчину, схожего по приметам. Задержанным оказался ранее судимый 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия