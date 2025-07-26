Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении горожанке травмы кухонным топориком

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении своей сожительницы. Злоумышленник мог нанести травмы заявительнице при помощи кухонного инвентаря.

В ночное время росгвардейцы получили сообщение о необходимой помощи 46-летней гражданке. Прибыв к многоквартирному дому на улице Вокзальной, стражи правопорядка обнаружили потерпевшую со следами ранения, а также задержали на месте ее предполагаемого обидчика. Им оказался 39-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне нетрезвого состояния ранее судимый злоумышленник начал конфликт со своей сожительницей якобы из-за ревности. В ходе ссоры мужчина причинил ранение руки горожанке кухонным топориком. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия