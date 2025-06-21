Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении телесных повреждений работнице гостиницы

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к причинению побоев работнице охраняемого объекта.

В вечернее время росгвардейцы отреагировали на сигнал «тревога» поступивший из городской гостиницы. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили гражданку, которая указала на предполагаемого обидчика. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, между нетрезвым злоумышленником и 40-летней работницей объекта возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по лицу горожанки. Администратор заведения нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии для пресечения дальнейших противоправных действий.

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия