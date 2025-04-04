Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении вреда новокузнечанке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении 41-летней горожанки и задержал ее бывшего сожителя.

В вечернее время росгвардейцы, получив информацию о необходимой помощи новокузнечанке, прибыли к многоквартирному дому на проспекте Октябрьский. В одной из квартир стражи правопорядка задержали предполагаемого обидчика, на которого указала заявительница. Задержанным оказался 44-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный мужчина пришел к бывшей сожительнице для выяснения отношений. Когда хозяйка жилища открыла дверь, предполагаемый виновник напал на женщину и нанес несколько ударов по голове и телу. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Рогвардия