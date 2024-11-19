Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали предполагаемую похитительницу одежды из сетевого магазина

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанку, которая могла совершить серию хищений одежды из магазина.

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в торговую точку на проспекте Октябрьском. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили женщину, которую работники торговли заподозрили в противоправных действиях. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 55-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, женщина в течение двух дней посещала магазин и за это время сняла антикражные датчики с пяти джемперов и трех блузок, после чего покидала торговую точку, не оплатив товары. При очередном визите работники магазина узнали её и нажали тревожную кнопку, вызвав наряд Росгвардии.

Сумма неоплаченного товара составила более 6 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанку сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/11/2024
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus