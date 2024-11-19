Росгвардейцы задержали предполагаемую похитительницу одежды из сетевого магазина

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанку, которая могла совершить серию хищений одежды из магазина.

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в торговую точку на проспекте Октябрьском. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили женщину, которую работники торговли заподозрили в противоправных действиях. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 55-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, женщина в течение двух дней посещала магазин и за это время сняла антикражные датчики с пяти джемперов и трех блузок, после чего покидала торговую точку, не оплатив товары. При очередном визите работники магазина узнали её и нажали тревожную кнопку, вызвав наряд Росгвардии.

Сумма неоплаченного товара составила более 6 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанку сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия