Росгвардейцы задержали предполагаемых виновников противоправных действий в отношении кузбассовца

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух местных жителей, которые могут быть причастны к избиению горожанина и хищению его денежных средств.

Ночью росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях к частному дому на улице Чапаева. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 51-летнего потерпевшего со следами насилия и выяснили обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, 31-летний и 30-летний местные жители распивали спиртные напитки вместе с потерпевшим. Во время застолья гости, предположительно, стали требовать у хозяина деньги. После отказа они могли нанести ему телесные повреждения и скрыться, забрав 5 000 рублей. Мужчина обратился за помощью в экстренные службы.

Выяснив приметы предполагаемых виновников, росгвардейцы приступили к поискам и вскоре обнаружили их в одной из торговых точек, где они успели потратить часть денежных средств. Задержанных передали сотрудникам органов внутренних для дальнейшего разбирательства.

Пострадавший был госпитализирован с подозрением на перелом носа. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный розыск подозреваемых. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия