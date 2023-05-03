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Росгвардейцы задержали разыскиваемого за кражу телефона у знакомой

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил мобильный телефон у приятельницы.

В ночное время стражи правопорядка во время патрулирования улицы Калинина задержали подходящего под описание из ориентировки подозреваемого в хищении чужого имущества. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, во время распития спиртных напитков в квартире 42-летней горожанки злоумышленник тайно похитил телефон хозяйки жилища стоимостью 8 000 рублей и скрылся. Обнаружив пропажу имущества, заявительница обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Происшествия
Топки

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