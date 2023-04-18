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Росгвардейцы задержали разыскиваемых злоумышленников, которые отобрали телефон у горожанки

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местных жителей, которые похитили смартфон у своей знакомой.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о местонахождении злоумышленников, похитивших сотовый телефон у своей приятельницы. Прибыв в многоквартирный дом на улице Ленинградской, стражи правопорядка задержали двоих предполагаемых виновников. Ими оказались разыскиваемые женщина и мужчина 20 и 37 лет с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков в квартире у одного из задержанных заявительница отправилась домой. По пути горожанка обнаружила, что у нее нет телефона. Вернувшись к знакомым, женщина попросила вернуть имущество. Злоумышленники отказались возвращать похищенный смартфон и прогнали женщину из квартиры. Юргинка незамедлительно обратилась к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали двоих задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Похищенный телефон был возращен законной владелице.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
18/04/2023
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