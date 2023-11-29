Росгвардейцы задержали рецидивиста, похитившего бытовую технику у пенсионерки

В городе Топки дежурный пункта централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил стиральную машину у 71-летней горожанки.

В дневное время росгвардеец получил информацию о краже имущества из частного дома. На улице Пионерской страж правопорядка обнаружил несущего бытовую технику мужчину. При виде патрульного автомобиля подозреваемый бросил имущество и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу 48-летний местный житель с признаками опьянения.

По предварительной информации, задержанный в отсутствии хозяйки дома путем свободного доступа похитил стиральную машину стоимостью 8 000 рублей. Имущество подозреваемый намеревался сбыть в ломбарде. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия