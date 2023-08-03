Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали рецидивиста, похитившего велосипед из ломбарда

  В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал похитителя велосипеда с охраняемого объекта.

В вечернее время росгвардейцы прибыли к городскому ломбарду на улице Волкова. Выяснив приметы похитителя имущества, стражи правопорядка приступили к поискам. Во время осмотра дворовых территорий на проспекте Ленина росгвардейцы задержали подходящего под описание подозреваемого, при котором был похищенный велосипед. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья, 33-летний житель города Топки.

 По предварительной информации, злоумышленник похитил из ломбарда велосипед стоимостью 4 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Спустя время работница торговой точки обнаружила пропажу двухколёсного транспортного средства и нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возращено в торговую точку.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
03/08/2023
Происшествия
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus