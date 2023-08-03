Росгвардейцы задержали рецидивиста, похитившего велосипед из ломбарда

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал похитителя велосипеда с охраняемого объекта.

В вечернее время росгвардейцы прибыли к городскому ломбарду на улице Волкова. Выяснив приметы похитителя имущества, стражи правопорядка приступили к поискам. Во время осмотра дворовых территорий на проспекте Ленина росгвардейцы задержали подходящего под описание подозреваемого, при котором был похищенный велосипед. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья, 33-летний житель города Топки.

По предварительной информации, злоумышленник похитил из ломбарда велосипед стоимостью 4 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Спустя время работница торговой точки обнаружила пропажу двухколёсного транспортного средства и нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возращено в торговую точку.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия