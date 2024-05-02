Росгвардейцы задержали рецидивиста с шоколадными яйцами

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивиста, который похитил кондитерскую продукцию из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городскому гипермаркету на проспекте Кузнецком. На месте стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражи 31-летнего местного жителя, при досмотре у которого оказался неоплаченный товар.

По предварительной информации, подозреваемый сложил под одежду 32 шоколадных яйца популярной марки на сумму около 2 000 рублей. С неоплаченным товаром гражданин попытался пройти мимо кассовой зоны. Заметившие противоправные действия мужчины работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел, а товар возвращен в торговую точку.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия