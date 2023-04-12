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Росгвардейцы задержали ревнивца, который повредил автомобиль соперника

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который повредил чужое имущество и скрылся.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал автовладельца к многоквартирному дому на улице Климасенко. Во дворе патрульные обнаружили со следами повреждения автомобиль «Тойота Камри» и заявителя, который пояснил, что виновник в причинении ущерба скрылся. Росгвардейцы в ходе поиска задержали 25-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, молодой человек на почве ревности нанес кузовные повреждения автомобилю 24-летнего соперника, а после появления автовладельца поспешил скрыться в подъезде дома.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения ущерба росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
12/04/2023
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