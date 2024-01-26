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Росгвардейцы задержали сельчанку, ударившую приятельницу по голове совком

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая металлическим совком причинила вред здоровью своей подруге.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 31-летней местной жительницы к частному дому на улице Рабочей. На месте происшествия росгвардейцы задержали предполагаемую обидчицу, которой оказалась ранее судимая 41-летняя сельчанка с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, заявительница распивала спиртные напитки в гостях у приятельницы, с которой у нее произошел конфликт. В результате словесной ссоры хозяйка жилища схватила металлический совок и ударила по голове свою гостью. Потерпевшая ушла к соседям, откуда обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/01/2024
Происшествия
Тяжин
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