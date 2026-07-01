Росгвардейцы задержали серийного похитителя кондитерских и мясных изделий

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причастного к хищению продуктов питания из охраняемого торгового объекта.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в гипермаркет, расположенный на улице Транспортной. На месте персонал торговой точки указал стражам правопорядка на мужчину, у которого был обнаружен неоплаченный товар. Экипаж Росгвардии задержал 40-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, посетитель гипермаркета сложил в продуктовую тележку упаковку шоколадных батончиков, 12 плиток шоколада и 6 палок колбасы на сумму более 4 000 рублей. После этого гражданин переложил товар в сумку и попытался покинуть магазин без оплаты. Действия посетителя заметили бдительные работники торгового объекта. Они остановили мужчину и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия