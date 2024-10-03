Росгвардейцы задержали студентов при попытке хищения шоколада и настольных игр

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Мариинска и его приятеля из Саратовской области при попытке выйти из торговой точки с неоплаченным товаром.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к одному из городских гипермаркетов. На месте стражи правопорядка обнаружили двоих молодых людей, на которых указали работники торговли. Для выяснения обстоятельств молодые люди 18 и 19 лет были задержаны.

По предварительной информации, студенты зашли в торговый зал гипермаркета, где сложили в карманы одежды две настольные игры, карты «Таро» и семь плиток шоколада. С товаром молодые люди миновали кассовую зону без оплаты, направившись к выходу. Работники торговли заметили противоправные действия, преградили злоумышленникам путь и нажали кнопку экстренного вызова нарда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали молодых людей сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия