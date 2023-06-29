Росгвардейцы задержали виновника в причинении ущерба гостинице

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали выбившего входную дверь дебошира, который пытался попасть в чужой гостиничный номер.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к одной из городских гостиниц. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали 27-летнего виновника в причинении ущерба коммерческой организации.

По предварительной информации, работница гостиницы была вынуждена вызвать наряд Росгвардии из-за неадекватных действий одного из постояльцев, который ногой выбил дверь чужого гостиничного номера. Выяснилось, что на фоне злоупотребления спиртными напитками мужчина, пытаясь попасть в свою комнату, ошибочно попал на другой этаж.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации для пересечения противоправных действий на охраняемых объектах. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия