Росгвардейцы задержали жительницу Кузбассу при попытке вынести молочный продукт из супермаркета

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую виновницу при попытке вынести без оплаты около 30 пачек сливочного масла из продуктового магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому супермаркету на площади Кирова. По прибытии в торговой точке стражи правопорядка задержали 41-летнюю жительницу поселка Краснобродский прокопьевского округа, у которой был обнаружен неоплаченный товар на сумму более 5 000 рублей.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимая за кражу посетительница сложила в пакет более 30 пачек сливочного масла, после чего направилась к выходу. Злоумышленница миновала кассовую зону без оплаты товара и была остановлена персоналом магазина, который нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия