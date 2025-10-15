Росгвардейцы задержали злоумышленницу, вернувшуюся в супермаркет после хищения

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, разыскиваемую за хищение товара из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к магазину на Ленинградском проспекте, где работники узнали предполагаемую злоумышленницу. В торговой точке стражи правопорядка задержали 31-летнюю кемеровчанку для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, ранее гражданка, находясь в магазине, сложила в свой пакет различный товар, среди которого был шоколад, сыр, колбаса, сливочное масло на сумму более 7 000 рублей. Товар гражданка решила не оплачивать и прошла с пакетом похищенного мимо кассовой зоны.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

Фото: Росгвардия