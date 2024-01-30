Росгвардейцы задержали злоумышленника, который избил посетителя бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал прокопчанина, который нанес телесные повреждения посетителю бара, отказавшемуся оплачивать чужой счёт.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских питейных заведений на проспекте Металлургов. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили предполагаемого обидчика 20-летнего горожанина. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого 21-летнего жителя Прокопьевска с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный потребовал от молодого человека оплатить его заказ. После отказа дебошир стал избивать посетителя. Для пресечения противоправных действий администратор заведения нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия