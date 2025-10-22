Росгвардейцы задержали злоумышленника, попытавшегося скрыться из магазина со спиртным и триммером в рюкзаке

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который попытался пройти с неоплаченным товаром мимо работников гипермаркета.

В вечернее время росгвардейцы отреагировали на тревожный сигнал, поступивший из торговой точки по Ленинградскому проспекту. В гипермаркете персонал указал на мужчину, у которого был обнаружен неоплаченный товар. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 38-летнего местного жителя.

По предварительной информации, находясь в торговом зале, мужчина сложил в тележку различные товары, включая бритву-триммер для волос и две бутылки алкоголя, которые спрятал в рюкзак. На кассе самообслуживания он оплатил лишь часть покупок и попытался выйти, не рассчитавшись за остальное. Противоправные действия заметили по камерам видеонаблюдения, после чего работники магазина нажали тревожную кнопку, вызвав наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия