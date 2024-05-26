Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, повредившего имущество горожанки

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который может быть причастен к повреждению имущества сожительницы.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал о противоправных действиях в частном доме. Оперативно прибывшие на указанной адрес стражи правопорядка встретили 32-летнюю хозяйку жилища, которая рассказала о повреждении окна. Росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее судимый горожанин на фоне распития спиртных напитков стал конфликтовать со своей сожительницей. В результате ссоры гражданин разбил окно частного дома подручным предметом. Хозяйка жилища покинула дом и сообщила о противоправных действиях правоохранителям. 

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
26/05/2024
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus