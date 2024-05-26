Росгвардейцы задержали злоумышленника, повредившего имущество горожанки

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который может быть причастен к повреждению имущества сожительницы.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал о противоправных действиях в частном доме. Оперативно прибывшие на указанной адрес стражи правопорядка встретили 32-летнюю хозяйку жилища, которая рассказала о повреждении окна. Росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее судимый горожанин на фоне распития спиртных напитков стал конфликтовать со своей сожительницей. В результате ссоры гражданин разбил окно частного дома подручным предметом. Хозяйка жилища покинула дом и сообщила о противоправных действиях правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия