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Росгвардейцы задержали злоумышленника при попытке скрыться из магазина после кражи

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря оперативным действиям задержал злоумышленника, попытавшегося сбежать из супермаркета после уличения в краже.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Новоселов. На выходе из супермаркета росгвардейцы задержали ранее судимого за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью 37-летнего местного жителя.

По предварительной информации, гражданин взял со стеллажа бутылку спиртного и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Персонал магазина остановил злоумышленника, после чего задержанный оттолкнул одного из работников и попытался скрыться. Вовремя прибывший на тревожный сигнал экипаж Росгвардии пресек противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
02/05/2024
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