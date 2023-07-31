Росгвардейцы защитили бригаду медиков от неадекватного горожанина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который набросился на работников медицины после оказания помощи.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу от бригады скорой медицинской помощи на улицу Петракова. На месте стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который конфликтовал с одним из фельдшеров. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу 44-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов очевидцев на адрес, где в бессознательном состоянии находился горожанин. После того, как мужчину привели в чувства, задержанный начал вести себя неадекватно. Злоумышленник попытался ударить одного из работников скорой помощи. Для пресечения противоправных действий фельдшер нажал на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия