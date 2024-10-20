Росгвардейцы защитили медицинских работников от агрессивного горожанина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия агрессивного пациента на охраняемом объекте.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городскому медицинскому учреждению. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который конфликтовал с медработниками. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали 53-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, гражданина доставили в больницу, где он начал нарушать общественный порядок. Нетрезвый мужчина начал кричать, выражаться в адрес персонала грубой нецензурной бранью, препятствуя работе врачей. На сигнал кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии отреагировал ближайший экипаж.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия