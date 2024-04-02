Росгвардейцы защитили медицинскую бригаду от агрессивного пациента

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия дебошира, которому пытались помочь медики.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на улицу 40 лет ВЛКСМ на вызов тревожной сигнализации, поступивший из автомобиля бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия росгвардейцы успокоили и задержали ранее судимого 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что прохожие заметили лежащего на тротуаре мужчину в бессознательном состоянии и вызвали медиков. По прибытии бригады фельдшер попыталась оказать новокузнечанину помощь, которую мужчину воспринял неадекватно, начав проявлять агрессию. Дебошир предпринял попытки наброситься на медперсонал, который воспользовался кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия