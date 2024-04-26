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Росгвардейцы защитили медиков от строптивого пациента

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия горожанина на территории медицинского учреждения.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал сработавшей кнопки тревожной сигнализации к объекту здравоохранения. На месте происшествия росгвардейцы успокоили ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 47-летнего местного жителя с признаками опьянения и задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Когда гражданина привели в чувства, он начал убегать от врачей, выражаясь в их адрес грубой нецензурной бранью. Для обеспечения безопасности пациентов работники больницы нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/04/2024
Происшествия
Новокузнецк
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