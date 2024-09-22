Росгвардейцы защитили молодую новокузнечанку от противоправных действий

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника, который причинил горожанке телесные повреждения в торговом центре.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 20-летней новокузнечанки к городскому торговому объекту на улице Косыгина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшую, которая указала на своего обидчика. Росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, 21-летний горожанин пришёл в торговый центр для выяснения отношений с бывшей возлюбленной. В результате диалога между гражданами возник словесный конфликт. Агрессор ударил новокузнечанку по лицу. Очевидцы сообщили о противоправных действиях правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на противоправные действия. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия