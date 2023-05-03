Росгвардейцы защитили продавца магазина одежды от буйной посетительницы

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия дебоширки, которая во время шопинга напала на работницу торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазин одежды на улице Машиностроителей. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 27-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая конфликтовала с работницей торговой точки.

По предварительной информации, задержанная во время шопинга стала предъявлять продавцу претензии якобы из-за непонравившейся обуви. В ходе конфликта посетительница ударила работницу кулаком по лицу, после чего работники коммерческой организации нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия