Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили продавца магазина одежды от буйной посетительницы

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия дебоширки, которая во время шопинга напала на работницу торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазин одежды на улице Машиностроителей. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 27-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая конфликтовала с работницей торговой точки.

 По предварительной информации, задержанная во время шопинга стала предъявлять продавцу претензии якобы из-за непонравившейся обуви. В ходе конфликта посетительница ударила работницу кулаком по лицу, после чего работники коммерческой организации нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Происшествия
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus