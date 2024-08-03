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Росгвардейцы защитили работницу пункта выдачи от горожанина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в угрозе физической расправой работнице общественного объекта при помощи ножниц.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сообщению о противоправных действиях к одному из городских пунктов выдачи товара. На месте стражи правопорядка обнаружили предполагаемого виновника с ножницами в руках. Для безопасности окружающих росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя с признаками опьянения.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимый гражданин пришел на объект, где «обязал» работницу вызвать ему такси. После отказа девушки новокузнечанин взял со стойки ножницы и начал угрожать горожанке физической расправой. Персонал объекта обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/08/2024
Происшествия
Новокузнецк
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