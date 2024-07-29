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Росгвардейцы защитили работников кафе от буйного жителя Пензы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного жителя Пензы, который пытался спровоцировать работников и посетителей на конфликт.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в кафе на улице Предмостной. На месте происшествия росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали дебошира. Им оказался 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, работники заведения были напуганы действием неизвестного посетителя, который настойчиво пытался спровоцировать конфликт с другими гражданами на объекте. Для пресечения противоправных действий персонал нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Причину поступка задержанный не пояснил.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

 

Фото: Росгвардия

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/07/2024
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Новокузнецк
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