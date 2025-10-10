Росгвардейцы завоевали призовые места на областных соревнованиях по спортивному ориентированию

В Кемерове прошёл очередной этап спартакиады регионального отделения Общества «Динамо» - соревнования по спортивному ориентированию. Участие в них приняли команды силовых ведомств Кузбасса.

На старт вышли около шестидесяти спортсменов из одиннадцати сборных. Участникам предстояло преодолеть маршрут по пересечённой местности, найти контрольные пункты и уложиться в установленное время. Командное первенство определялось в двух группах физической подготовки, отдельно подводились итоги в личном зачёте среди мужчин и женщин.

По итогам напряжённой борьбы представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняли второе место в первой группе, уступив лишь спортсменам из регионального ФСБ. «Бронзу» соревнований завоевали спортсмены из ГУФСИН. Кроме этого, почётное третье место во второй группе завоевала команда отряда специального назначения «Кузбасс».

Росгвардейцы продемонстрировали высокую выносливость, уверенное владение навыками ориентирования и слаженность действий, что позволило им войти в число сильнейших команд соревнований.

Победители и призёры получили кубки, медали и грамоты от организаторов.

Фото: Росгвардия