Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы завоевали призовые места на областных соревнованиях по спортивному ориентированию

В Кемерове прошёл очередной этап спартакиады регионального отделения Общества «Динамо» - соревнования по спортивному ориентированию. Участие в них приняли команды силовых ведомств Кузбасса.

На старт вышли около шестидесяти спортсменов из одиннадцати сборных. Участникам предстояло преодолеть маршрут по пересечённой местности, найти контрольные пункты и уложиться в установленное время. Командное первенство определялось в двух группах физической подготовки, отдельно подводились итоги в личном зачёте среди мужчин и женщин.

По итогам напряжённой борьбы представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняли второе место в первой группе, уступив лишь спортсменам из регионального ФСБ. «Бронзу» соревнований завоевали спортсмены из ГУФСИН. Кроме этого, почётное третье место во второй группе завоевала команда отряда специального назначения «Кузбасс».

Росгвардейцы продемонстрировали высокую выносливость, уверенное владение навыками ориентирования и слаженность действий, что позволило им войти в число сильнейших команд соревнований.

Победители и призёры получили кубки, медали и грамоты от организаторов.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/10/2025
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus