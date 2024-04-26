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Росгвардия гарантировала безопасность на волейбольном матче в столице Кузбасса

В столице региона прошел очередной матч чемпионата России по волейболу между кузбасской командой и гостями из Красноярска. Безопасность спортсменов и зрителей обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили правопорядок на секторах трибун, на которых собралось более  2 000 болельщиков. Росгвардейцы обеспечили контроль сохранности имущества зрителей и безопасность спортсменов на всем протяжении спортивного зрелища.

Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка матч прошел без нарушений и происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
26/04/2024
Спорт
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