Росгвардия гарантировала безопасность на волейбольном матче в столице Кузбасса

В столице региона прошел очередной матч чемпионата России по волейболу между кузбасской командой и гостями из Красноярска. Безопасность спортсменов и зрителей обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили правопорядок на секторах трибун, на которых собралось более 2 000 болельщиков. Росгвардейцы обеспечили контроль сохранности имущества зрителей и безопасность спортсменов на всем протяжении спортивного зрелища.

Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка матч прошел без нарушений и происшествий.

Фото: Росгвардия